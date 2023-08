Prefeitura já gastou quase R$ 100 mil com aluguel de prédio abandonado

A Prefeitura de Frutal, no Triângulo Mineiro, já gastou R$ 91.800 com o aluguel de um prédio que está abandonado e que, até o meio do ano de 2021, funcionou como a sede da Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo denúncia da vereadora Gislene Maria da Silva (Psol), desde maio de 2021, a sede da pasta mudou para a Rua Bias Fortes, mas a prefeitura não reformou nem entregou o antigo prédio, localizado na Rua Pirajuba.

“Há 27 meses a prefeitura paga R$ 3.400 por um prédio que não é utilizado e que está sendo alvo de furtos e ação de vândalos. Toda a fiação do prédio foi furtada e, além disso, existem diversos documentos e arquivos que podem ser acessados por qualquer pessoa. Foram encontradas diversas pastas com documentos importantes, algumas delas até com as chaves reservas de veículos da Secretaria de Saúde. Na mudança, foram deixadas para trás, ainda, três camas de ferro que poderiam ser utilizadas por pacientes no Hospital Municipal”, denunciou a vereadora.

Ela diz ainda que os próprios moradores colocaram nos muros do prédio, com recursos próprios, uma cerca concertina e corrente para impedir as invasões e a ação de vândalos.

“Duas moradoras vizinhas ao prédio fizeram um apelo pedindo providências da prefeitura em relação, pelo menos, à limpeza e colocação de um vigia para evitar os furtos. As portas do prédio ficam abertas e verifiquei que usuários de crack utilizam o local. Encontramos um local muito sujo, com fezes de pombos, documentos jogados fora e portas abertas”, concluiu.

Posicionamento da Prefeitura de Frutal

Segundo ofício assinado pelo prefeito de Frutal, Bruno Augusto de Jesus Ferreira (PP), e encaminhado para a Câmara Municipal, o término do contrato do imóvel acontecerá em 31 de março de 2024. “Informamos também que a Secretaria de Saúde deixou o imóvel em maio de 2021. Ressaltamos que o imóvel enquanto estava sem uso pela Secretaria de Saúde foi cedido à assistência social para ser utilizado por um período para abrigar os cidadãos em situação de rua acometidos pela Covid-19”, diz trecho do ofício.

Ainda conforme o documento, o pagamento do aluguel continua sendo feito. “Tendo em vista que para a devida utilização do referido imóvel demanda-se necessidade de reforma no telhado e refazer toda a parte elétrica, uma vez que foram objetos de furtos e o processo licitatório para esse fim restou deserto, não havendo interessados, havendo a necessidade de utilização de planilha e republicação. Destacamos que o objetivo da administração é de que, após as reformas necessárias, referido imóvel seja utilizado como sede do CAPS II”, finalizou o prefeito de Frutal.