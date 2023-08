Professor da UFV investigado por estupro de alunas é readmitido

O professor de 43 anos investigado por suspeitas de assédio sexual e estupro contra 11 estudantes, entre alunas e ex-alunas, foi readmitido na Universidade na Federal de Viçosa (UFV). A decisão foi assinada pelo reitor da instituição de ensino, Demetrius David da Silva, e publicada nessa terça-feira (15/8) no Diário Oficial da União (DOU).

A decisão anula os efeitos da portaria 0630/2023 publicada em 26 de julho de 2023 no DOU. Esse dispositivo tratava da demissão do docente e foi alvo de recurso impetrado junto à Justiça Federal pela defesa do professor.

escândalo na UFV veio à tona em setembro do ano passado , quando as alunas e ex-alunas denunciaram o servidor por abuso de poder, violência física, assédio moral, assédio sexual e estupro. À época, a própria universidade entrou com uma representação no Ministério Público Federal (MPF), que está apurando o caso.

Segundo relato das vítimas, o professor fazia promessas de vagas em projetos de pesquisa na universidade para seduzir as alunas. Os assédios teriam começado em 2019.