Programa Criança Feliz realiza piquenique no Catru em Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. A Secretaria de Desenvolvimento Social realizou um grande piquenique na tarde da última segunda-feira (28.ago.23) no Catru. Assista:

Brincadeiras, orientações, brindes e muita diversão. Uma equipe animada levou alegria aos pequenos de 0 a 6 anos de idade. As gestantes também são atendidas pelo projeto, que visa estreitar laços familiares.

Natália Damião, uma das gestoras do projeto em Capinópolis, ressaltou a importância da valorização da família.

“Então, nós estamos em agosto comemorando o mês da família, então, nós do programa ‘Criança Feliz’, convidamos as famílias para fazer um delicioso piquenique, todos nós juntos com mães, irmãozinhos, as crianças que participam do programa.

O objetivo desses eventos é justamente criar esses momentos de interação, de vínculo, brincadeiras”, finalizou a coordenadora.

Fotos