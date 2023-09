Proverde: Bayer distribui mudas em ação com Patrulheiros Mirins na MGC-154

Ação ambiental foi realizada na manhã desta terça-feira, e reuniu autoridades policias, Patrulheiros Mirins, parceiros e colaboradores da Bayer | Foto: Paulo Braga

Ituiutaba, Minas Gerais. A empresa Bayer promoveu uma ação socioambiental com condutores de veículos na MGC-154 — entre Ituiutaba e Capinópolis. A ação foi realizada no Posto da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na manhã desta terça-feira (08.ago.23).

A Polícia Militar de Minas Gerais apoiou o evento, e compareceu com os participantes do projeto Patrulheiros Mirins. As crianças, sob a tutela dos policiais e colaboradores da Bayer, abordaram os condutores, passaram orientações e distribuíram mudas nativas.

A usina CRV Industrial, instalada em Capinópolis, foi parceira na ação, doando mudas do viveiro. Foram distribuídas mudas de ipê, oiti, jacarandá, goiaba e baru.

O evento ambiental também contou com o apoio da Polícia Militar de Meio Ambiente e dos policiais da PMRv.

A distribuição de mudas de árvores nativas contribui para a restauração de ecossistemas, o reflorestamento e a conservação da biodiversidade. Isso resulta em benefícios ambientais, como melhoria da qualidade do ar e da água, redução da erosão do solo, sequestro de carbono e preservação da fauna e flora.

Segundo Renato Paro, líder da unidade Bayer em Cachoeira Dourada, ressaltou a relevância das parcerias. “É muito importante ver a comunidade e órgãos municipais unidos em torno de iniciativas ambientais simples, mas que fazem a diferença. Apenas somando esforços, podemos contribuir com a conservação do meio ambiente”, disse.

Lívia Reis, bióloga da usina CRV Industrial, destacou a importância de ações de conscientização. “Cada ato de preservação ambiental é um investimento no equilíbrio do nosso planeta e na qualidade de vida de todos os seres que o habitam”, disse a bióloga.

Ao final do evento, os Patrulheiros Mirins agradeceram pela oportunidade de integrarem o evento. Veja:

A ação integra o programa Proverde, promovido pela Bayer. No próximo domingo (13.ago.23), será realizado o passeio ciclístico, com os participantes saindo de Capinópolis rumo à Cachoeira Dourada.

Uma ação de limpeza de trechos do Rio Paranaíba também está programada.

Outra ação importante, que inclui alunos da rede pública de ensino de Cachoeira Dourada e Capinópolis é a Gincana sustentável. Alunos participarão de uma gincana focada em práticas sustentáveis, educando e incentivando ações ambientalmente responsáveis.

Fotos

A Bayer

A Bayer é uma empresa multinacional alemã com atuação em diversas áreas, incluindo saúde, agricultura e materiais de alta tecnologia. Fundada em 1863, a empresa tem uma longa história e uma presença global significativa.

Em 2018, a Bayer adquiriu a Monsanto, uma das principais empresas de biotecnologia agrícola, o que fortaleceu ainda mais sua posição no setor agrícola.