Publicado 2º edital para eleição da diretoria da ‘Casa Lar Menino Jesus’

A CASA LAR MENINO JESUS, razão social: Abrigo Institucional Menino Jesus, pessoa jurídica de direito privado interno, com sede nesta cidade à Avenida 105, nº 234, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 08.3193.974/0001-44, representada neste ato por sua Vice-Presidente, Patrícia de Oliveira Habib, CONVOCA através do presente edital, aos maiores de 18 (dezoito) anos, residente e eleitores dos municípios dessa Comarca (Capinópolis, Cachoeira Dourada e Ipiaçu) para Assembleia Geral para ELEIÇÃO E POSSE DE NOVA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL, no termos de suas disposições estatutárias (estatuto em anexo), em especial o disposto em seus artigos 16, 17, 19, 25 e 27, a ser realizada na sede da CASA LAR, localizada na Rua 105, n° 234, Centro, às 9h horas do dia 02 de setembro de 2023.

OBSERVAÇÕES:

1. As chapas serão compostas pelos candidatos a membros da Diretoria (Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro) e candidatos ao Conselho Fiscal (03 Conselheiros), que deverão se inscrever até às 18h00 do dia 31/08/2023, por meio do envio do formulário preenchido para o e-mail: [email protected], ou poderá ser entregue em via física no endereço da sede acima indica (modelo de formulário disponibilizado no anexo I).

