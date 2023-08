Quatro cidades do Triângulo ficam sem energia elétrica ao mesmo tempo

Quatro cidades do Triângulo Mineiro ficaram sem energia elétrica ao mesmo tempo, na manhã desta terça-feira (14/8). A Cemig informou que a queda ocorreu às 8h31, sendo que o restabelecimento se iniciou a partir de 8h46 e durou até por volta de 9h20.

Segundo nota do Operador Nacional do Sistema as causas da ocorrência estão sendo apuradas.

Em Uberaba, a instabilidade no fornecimento de energia elétrica aconteceu nos bairros de Lourdes, Oneida Mendes, Cidade Nova e nas proximidades do Praça Shopping. Já em Uberlândia, nos bairros: Pacaembu, Aclimação, Santa Mônica, Santa Rosa, Brasil e Custódio Pereira. Também houve registro de apagão em partes dos municípios Araxá e Tupaciguara.

De acordo com a Cemig, todos os clientes afetados da área de concessão da companhia já foram restabelecidos.



“A Cemig informa que parte do sistema elétrico que atende os clientes de Minas Gerais foi afetada, na manhã desta terça-feira (15/8), pelo acionamento automático do Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC) do Sistema Interligado Nacional (SIN), que evita a propagação de desligamentos no SIN.

O desligamento ocorreu aproximadamente às 08h31 e o restabelecimento se iniciou a partir da autorização do ONS, às 08h46. Todos os clientes afetados da área de concessão da Cemig Distribuição em Minas Gerais foram restabelecidos. O ONS está avaliando as causas dessa ocorrência”, diz a nota da companhia.

Apagão nacional

O apagão também afetou cerca de 20 estados do país na manhã desta terça-feira (15).

Em nota, o Operador Nacional do Sistema disse que uma ocorrência às 8h31 interrompeu a carga em estados do Norte e Nordeste, afetando também os do Sudeste.

"As causas da ocorrência ainda estão sendo apuradas. A recomposição já foi iniciada em todas as regiões e até às 9h16, 6 mil MW já foram recompostos [dos 16 mil MW afetados]", informou.

O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, declarou que determinou a apuração das causas do incidente.