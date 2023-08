Quatro de uma mesma família mortos em batida na BR-116

Serão transferidos, hoje, do Instituto Médico Legal (IML) de Caratinga, no Vale do Rio Doce, para São Paulo, os corpos de quatro pessoas, de uma mesma família, que morreram em um acidente de trânsito nessa segunda-feira (20/8).

O carro em que estavam, um Chevrolet Spin, bateu de frente com um caminhão, na BR-116, próximo a Ubaporanga, na manhã de ontem. Roque Paixão de Araújo (de 43 anos), Lucas dos Santos Paixão (24 anos) e Matheus dos Santos Silva (28 anos) morreram no local, enquanto Maria Francisca Paixão, de 52 anos, foi levada em estado grave para um hospital de Caratinga, mas morreu no fim da tarde.

O veículo levava sete pessoas. Outros três passageiros, incluindo uma criança de 5 anos, estão internados em Caratinga e não há previsão de alta. A criança será transferida hoje para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, os quatro eram integrantes de uma família, que vive em São Paulo. Eles retornavam da Bahia, onde tinham ido participar de um velório.

O motorista do caminhão contou que chovia muito no momento do acidente e que o Chevrolet Spin passou, de repente, para a contramão, logo depois de fazer uma curva, e que não teve como evitar o acidente. Ele sofreu ferimentos leves.