“Que ele esteja bem, onde ele estiver”: cachorro desaparece em BH

À 1h30 da madrugada de domingo (6/8), o cachorro ‘Pakal’ fugiu de seu dono na área hospitalar de BH. Em busca de seu companheiro, Francisco Garcia oferece R$ 5 mil para quem o encontrar.

A dupla passeava pelos arredores dos bairros Funcionários, Região Centro-Sul, e Santa Efigênia, Região Leste, quando o cachorro de raça japonesa shikoku inu escapou da guia. Francisco seguiu Pakal pela Rua Padre Rolim, percorreu a Avenida Carandaí e perdeu o companheiro de vista na Av. Brasil.

Se alguém souber do paradeiro do cãozinho, pode ligar para o telefone (31)98495-1119. Pakal é um cão de grande porte, de pelos sésamo, cor semelhante ao marrom, e que se parece com uma raposa.

“Estava cansado e não percebi que a coleira estava frouxa, ele saiu correndo. Andei por mais 5 horas, até as 6h30, e nunca mais vi ele”, conta Garcia. Segundo o dono, Pakal é brincalhão e manso, mas tinha um pavor de gritos da vizinhança, o que provavelmente o assustou.

Durante a pandemia, em 2020, Francisco comprou o cachorro por recomendação de seu psicólogo, já que estava em um tratamento de ansiedade. Decidiu nomeá-lo Pakal, em homenagem ao governante maia K’Inich Janaab’ Pakal, que trouxe prosperidade para a região onde hoje se encontra o sítio arqueológico Palenque, no século VI, no México. O cão também faz aniversário no dia das bruxas.

“Ele era manso, brincalhão, eu digo que tenho sorte de ter tido ele. Que ele esteja bem, onde ele estiver”, desabafa Garcia.