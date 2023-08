Retomada das obras do HU custarão R$ 180 mi e vão disponibilizar 346 leitos

As obras de ampliação do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF) serão retomadas dentro do Novo PAC, divulgado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na última semana. Ao todo, serão disponibilizados R$ 180 milhões para a construção de nove blocos, com espaço para centenas de leitos, atividades de pesquisa, administrativas e assistenciais.

Divisão de leitos do HU

– 78 leitos clínicos;

– 78 leitos cirúrgicos;

– 40 leitos de UTI para adultos;

– 26 leitos de obstetricia e ginecologia;

– 25 leitos pediátricos;

– 20 leitos de Saúde Mental

– 19 leitos de UTI Neonatal e Unidade Intermediária;

– 16 Hospital Dia;

– 12 leitos para tratamento de queimados

– 11 leitos de transplantes;

– 10 leitos de UTI pediátrica;

– 8 leitos de Maternidade;

– 3 leitos do Centro de Parto Natural;

– Total de 346 leitos

"O sucesso e o êxito é o resultado da combinação de um trabalho técnico feito pela equipe da UFJF e do HU, aliado com um esforço político que contamos com o apoio da prefeita Margarida Salomão e da deputada federal Ana Pimentel", disse o reitor da UFJF, Marcus David.

Além dos leitos, o HU-UFJF também terá a capacidade aumentada para que os alunos e alunas façam pesquisa e residência. Ao todo, o Hospital Universitário terá a capacidade para receber 361 residentes, 185 projetos de pesquisa e 117 projetos de extensão.

"Esse é um dos maiores investimentos federais na cidade, com potencial de transformar a assistência da saúde em Juiz de Fora e melhorar a formação dos nossos alunos", ressaltou o reitor Marcus David.

Melhoria da saúde pública na região

As obras do Hospital Universitário estão previstas para terminar até o final de 2026, quando termina o mandato de Lula. Segundo a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, o HU-UFJF será importante para atender a cerca de 1,8 milhões de pessoas de Juiz de Fora e região.

"Hoje não temos, como precisamos, de um grande hospital público. Isso nos leva a ter que fazer parceria com instituições privadas. Ainda somos esperançosos da conclusão das obras do Hospital Regional. No entanto, aqui [HU-UFJF] é a realidade. Para nós que gerimos a saúde de uma região de 1,8 milhão de usuários, isso é uma vitória espetacular", destacou a petista.

Obras paradas desde 2015.

As obras de ampliação do Hospital Universitário começaram em 2012, com investimento de R$ 250 milhões, na maior obra da história da UFJF. No entanto, três anos depois, as obras foram paralisadas por problemas na Justiça. À época, funcionários da obra buscaram o Poder Judiciário para denunciar irregularidades na obra.

Segundo a UFJF, o problema judicial foi resolvido e o que faltava era o investimento necessário para o término das obras, o que foi conseguido junto ao Novo PAC.