Secretaria de Saúde realiza Noite das Mulheres em Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. A Secretaria de Saúde do Município de Capinópolis promoveu uma noite com muita informação, palestras, orientações, brindes e muita alegria. A Noite das Mulheres, que integra as celebrações do “Agosto Lilás”, foi realizada na última segunda-feira (28.ago.23).

As participantes também realizaram exames, aferição de pressão arterial, pesagem, e receberam orientações sobre o câncer bucal.

Entre os assuntos abordados, integrantes da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica de Capinópolis – REEVIDO— focaram na violência doméstica.

Priscila Elias de Carvalho, que acompanhou o encontro, destacou a importância do evento e das orientações.

“Quanto a essa questão da violência, é muito importante, porque ainda existem mulheres que aceitam a violência doméstica, nem que seja todo tipo de violência que existe. Hoje foi falado vários tipos de violência, e seria muito importante que todos participassem, porque tem muitas pessoas, muitas mulheres que não tem coragem de falar, de expressar, de pedir uma ajuda. Eu já tive um momento disso [presenciar violência], então a gente vê o tanto que é importante a gente ter informação e apoio”, disse Priscila.

Fernanda Pagioro, integrante da REEVIDO destacou que o trabalho também se estende na orientação aos homens.

“Não adianta nada a gente tratar sós as mulheres se o problema também está nos homens. É um problema social. Então, o nosso grupo busca conversar com esses homens, levar a reflexão e não só sobre a violência, mas também sobre o que é ser homem, como é a violência para os homens, como esses homens foram criados”.

Marília Ikeda, que colabora com a REEVIDO, falou à reportagem sobre os benefícios assistenciais que as mulheres vítimas de violência têm direito em Capinópolis.

“Na Secretaria de Desenvolvimento Social, nós temos alguns benefícios, por exemplo, auxilio gás, auxílio moradia, cestas básicas e outros projetos que são parceiros. Temos tentado uma parceria com a usina [CRV Industrial] para a gente encaminhar mulheres que nunca trabalharam porque não tem experiência para esses trabalhos”.

Uma equipe da CRV Industrial marcou presença no evento.

Cleidimar Zanotto e o vereador Edwardão foram as autoridades que prestigiaram a Noite das Mulheres.

O prefeito Cleidimar Zanotto pontuou a importância de se promover eventos como este.

“Este tipo de conscientização vale tanto para o homem como para a mulher. Precisamos focar em eventos para os homens também, para levar a conscientização”, finalizou o prefeito.

Fotos: