Serraria Souza Pinto: Consulta Pública de Concessão é prorrogada

O prazo para Consulta Pública sobre a Concessão da Serraria Souza Pinto, em Belo Horizonte, foi prorrogado até 17 de setembro pela Fundação Clóvis Salgado (FCS), gestora do equipamento cultural. O extrato de prorrogação foi publicado no último sábado (19/8), no Diário Oficial de Minas Gerais.

[email protected]. Nos próximos anos, a Serraria passará por mudanças de revitalização e, consequentemente, potencialização das atividades culturais e turísticas de Minas Gerais. Segundo a FCS, gestores, produtores e articuladores do setor cultural podem enviar sugestões, dúvidas e demais contribuições sobre a iniciativa para o e-mail

Desde julho, a consulta foi aberta, tendo sido promovidas duas audiências públicas com a sociedade para discutir o futuro do aparelho cultural.

Objetivo

A Concessão da Serraria Souza Pinto é uma alternativa para alavancar os investimentos necessários, garantindo as melhorias essenciais na infraestrutura do imóvel, a proteção histórica do equipamento, bem como a otimização da operação do ativo, por meio da atuação de concessionária devidamente qualificada.

Os investimentos previstos para a infraestrutura do imóvel somam, no mínimo, R$ 11,7 milhões, dentre intervenções obrigatórias e ciclos de reinvestimentos a cada 5 anos.

Entre as melhorias prioritárias para a Serraria Souza Pinto, destaca-se a revisão geral de todas as instalações, adequações elétricas, drenagem e acessibilidade.

História

A Serraria Souza Pinto é uma construção do início do século XX e, desde 1997, virou um espaço cultural, que já recebeu grandes eventos, feiras, congressos e festivais.

O espaço fica ao lado do Viaduto Santa Teresa, com capacidade máxima de 5.200 pessoas.

Ela foi construída devido à expansão da nova capital Belo Horizonte, em um ponto estratégico, perto da Estação Central, para facilitar na época o transporte de material de construção de edifícios públicos para o interior do estado.