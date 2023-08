Shopping de BH promove feira de adoção e programação para pets; veja

Cães e gatos podem ser adotados e vacinados entre os dias 21 e 26 de agosto, no Minas Shopping, Região Nordeste de Belo Horizonte. A campanha "Mês do Amor IncondicionAu" é promovida pelo estabelecimento com uma programação especial voltada para os animais de estimação, que também inclui circuito de brincadeiras, encontros e de pets e pista de obstáculos.

Em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, o shopping promove a campanha de vacinação antirrábica, com imunização, gratuita. Entre os dias 21 e 26 de agosto, das 11h às 16h, no estacionamento G2, os tutores podem levar pets a partir de três meses de idade (gestantes ou não).

Diversas ações estão programadas, como a "cãominhada", encontro de cães, circuito de brincadeiras e pista de obstáculos. Além disso, o evento também conta com uma feira de adoção de cães e gatos, em parceria com ONGs de proteção animal.

Estarão disponíveis para adoção pit bulls e cães e gatos sem raça definida. Todos os animais são castrados, vermifugados e vacinados. Entre os destaques da feira, está a uma exposição de fotos de cães da raça pitbull, feita pela ONG Adote Um Pit Bull, para vencer o preconceito e a discriminação.

Veja a programação:

21 a 26 de agosto: Vacinação de cães e gatos, das 11h às 16h, no estacionamento G2

26 de agosto:

10h às 14h: Arena Cross Dog, instalada no estacionamento G2, com ircuito de brincadeiras interativas e pista de obstáculos para os animais de estimação se divertirem com toda segurança

11h: "Cãominhada". A concentração será às 11h, com largada às 12h, no estacionamento G2. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo Sympla.

11h às 19h: Feira de adoção, no estacionamento G2, próximo à Arena Cross Dog

O Minas Shopping também está arrecadando rações, brinquedos e acessórios que possam ser doados a instituições que cuidam de pets que não tem um lar. Os interessados podem deixar as doações na Sacola Solidária, instalada no Piso 2, próximo ao Magazine Luiza.