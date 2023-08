Sistema de videomonitoramento em Santa Vitória é ampliado

Sistema foi inaugurado nesta segunda-feira (28)

A Polícia Militar e a Prefeitura Municipal de Santa Vitória, realizaram a ampliação do sistema videomonitoramento — Olho Vivo. A inauguração ocorreu na manhã desta segunda-feira (28.ago.23).

O evento ocorreu no Pelotão da Polícia Militar e contou com a participação do Comandante do 54º BPM, Ten Cel Michel Leandro Abrão, do Prefeito Municipal, Sr. Isper Salim Curi e demais autoridades locais.

A ampliação conta no 9 pontos de monitoramento extras, que farão o monitoramento da zona urbana.

Ao todo, Santa Vitória possui agora 19 pontos de videomonitoramento urbano.

Em no máximo 3 meses, o videomonitoramento da zona rural também será realizado, para potencializar a segurança pública ao homem do campo.