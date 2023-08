Suspeita de trote de ‘grávida suicida’ que deslocou helicóptero é indiciada

Uma mulher de 38 anos foi indiciada pela Polícia Civil (PC) por suspeita de ter passado um trote no Corpo de Bombeiros no começo deste mês. Caso seja condenada, ela pode pegar prisão de um a cinco anos, além de ter que pagar multa.

Leia mais: Cidade de Minas registra maior volume de chuvas do Brasil nas últimas 24h Segundo a PC, o trote teria ocorrido no dia 8 de agosto. A suspeita teria ligado para o SAMU e dito que uma mulher grávida, com uma criança de logo, havia pulado da ponte que dá no Lago dos Encantos, em Boa Esperança, no sul de Minas.

De acordo com a PC, o SAMU acionou o Corpo de Bombeiros, que deslocou um helicóptero de Varginha até o local do tal acidente. Chegando lá, os bombeiros perceberam que não havia nenhuma mulher com criança no lago.

Os bombeiros conversaram com moradores da região e todos negaram que alguma mulher tenha pulado no Lago. Na sequência, os agentes ligaram para o telefone que fez a denúncia, mas o aparelho estava desligado.

Ainda de acordo com a PC, a mulher indiciada tem mais de 70 passagens pela Polícia, por crimes como ameaças, lesões corporais, perseguição, entre outros.