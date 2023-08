Suspeito de abusar sexualmente de criança é preso em Betim 84 dias depois

Um homem de 44 anos foi preso na noite desta quarta-feira (23/8) suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 2 anos. O crime teria acontecido no bairro Duque de Caxias, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no fim de maio. No entanto, a Justiça acatou o pedido de prisão preventiva 84 dias após o fato.

O suspeito é companheiro da ex-babá da vítima. De acordo com o boletim de ocorrência, registrado pela mãe da criança, no dia 31 de maio, os abusos teriam acontecido dentro da casa da cuidadora, que é vizinha da família.

Em entrevista ao Estado de Minas, a mãe da menina, que preferiu não se identificar, contou que, no dia do crime, quando chegou em casa não encontrou sua filha. Ela então foi até a casa da vizinha, que trabalhava como babá da criança, para pegá-la.

Ao longo da noite, a menina começou a reclamar de dor no “bumbum”. No banheiro a genitora percebeu que a vagina da criança estava esbranquiçada e com mau cheiro. Mesmo depois de limpa, a criança continuou reclamando de dor.

De acordo com a mulher, ao olhar o ânus da filha, ela e o marido perceberam que o local estava machucado, bastante vermelho e com cortes. Ao ser questionada pela mãe, a criança disse que o “titio” – como ela se referia ao namorado da babá – havia colocado o “dedo pequenininho” dentro do “bumbum dela”.

A menina foi encaminhada até uma Unidade de Pronto Atendimento, onde foi constatado que ela havia sido vítima de violência sexual. Conforme o laudo médico, ao qual o Estado de Minas teve acesso, é apontado como diagnóstico principal “abuso sexual”.

Rotina de medo

A mãe da vítima relatou que desde que fez a denúncia estava vivendo uma rotina de medo. Ela conta que apesar de ter conseguido uma medida protetiva contra o suspeito, que foi proibido de se aproximar a menos de 100 metros da vítima, ela e a família tiveram que conviver com o homem. Isso porque o suspeito continuou morando na casa ao lado.

“Depois que eu consegui a protetiva, eu cheguei a ligar para a Polícia Militar relatando que ele estava na residência ao lado que fica a menos de 100 metros da minha. Mas os policiais disseram que não poderiam fazer nada, já que aquele era o endereço de residência dele”, conta.

Ela relata, ainda, que quando estava na porta de casa, ou passava pela rua, o homem ficaria rindo e debochando dela e da criança. “Minha filha não pode brincar na porta de casa porque ele ainda está aqui. Eu não fiz essa denúncia à mídia antes porque acreditei que a Justiça seria feita e ele seria preso”, desabafa.