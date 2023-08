Suspeito de estuprar crianças de 7 e 8 anos é preso no Norte de Minas

Um homem, de 48 anos, foi preso nessa quarta-feira (23/8) suspeito de estuprar os dois sobrinhos-netos, de 7 e 8 anos, em Montalvânia, na região Norte de Minas.

O mandado de prisão temporária foi cumprido pela Polícia Civil. O crime foi denunciado pelo pai das vítimas na última segunda-feira (21/8).

Foi feito atendimento especializado com uma psicóloga e as crianças confirmaram o crime.

As provas colhidas até o momento pela Polícia Civil sugerem que o suspeito cometeu os abusos se aproveitando da relação de confiança com a família das crianças, em razão do parentesco.

“Logo após o deferimento da cautelar, iniciamos os levantamentos para localizar e efetuar a prisão do suspeito”, ressaltou o delegado Theles Bustorff, responsável pela investigação.

O investigado foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.