Suspeito de estupro virtual usava perfil falso para atrair crianças

Um jovem de 20 anos foi preso na cidade de Aperibé (RJ), na manhã desta terça-feira (29/8), durante uma operação conjunta das polícias Civil de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, sob suspeita de crimes de estupro de vulnerável na modalidade virtual e pornografia infantil.

Segundo informações divulgadas pelo delegado responsável, Bruno Giovannini, as investigações conduzidas pela PC de Frutal, no Triângulo Mineiro, por meio da Delegacia de Orientação e Proteção à Família, revelaram que o investigado teria utilizado perfil falso na plataforma Instagram, com o pseudônimo "melzinha_pvdx," onde teria se passado por uma jovem.

“Sob essa identidade falsa, ele se aproximou de diversas crianças e adolescentes, entre elas uma de Frutal de apenas 11 anos, enganando-a e coagindo-a a enviar fotos íntimas de si mesma. Após receber as imagens, o suspeito passou a exigir mais fotografias e que a vítima praticasse atos libidinosos, sob a ameaça de divulgar as imagens enviadas por ela", contou o delegado.

Giovannini explica que, por meio da 136ª DP de Santo Antônio de Pádua (RJ), foram cumpridos mandados que resultaram na apreensão do celular do investigado e, posteriormente, em sua prisão.

“Agora, sob custódia da Justiça, o suspeito enfrentará as devidas consequências legais de suas ações criminosas. As investigações foram encerradas e o inquérito policial encaminhado à Justiça Pública”, complementou o delegado da PC de Frutal.

Ainda conforme Giovannini, a prisão do jovem é um lembrete sobre a importância de os pais estarem cientes das atividades on-line de seus filhos.

“A internet oferece inúmeras oportunidades, mas também traz riscos significativos, como a exploração virtual e o contato com predadores sexuais. É essencial que os pais estejam atentos a o que seus filhos estão fazendo on-line, conversem abertamente sobre segurança na internet e ensinem a importância de não compartilhar informações pessoais ou imagens com estranhos.

O diálogo e o monitoramento ativo podem desempenhar um papel crucial na proteção das crianças e adolescentes contra ameaças on-line”, alertou.