Suspeito de matar homem no Anel Rodoviário é preso pela Polícia Civil

O suspeito de matar Cléber Esteves, de 38 anos, no Anel Rodoviário, na sexta-feira (25/8), foi preso pela Polícia Civil na tarde desta terça-feira (29/8). O homem foi levado ao Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa com um advogado.

Segundo informações, o homem, de 48 anos, estava a caminho da delegacia para se entregar, quando foi localizado pelos policiais na Região Hospitalar de BH e o mandado de prisão temporária foi cumprido. O crime aconteceu na madrugada da última sexta-feira (25/8), às margens do Anel Rodoviário. Informações indicam que o suspeito emparelhou o seu veículo, um Mitsubishi Triton, com o da vítima e fez os disparos. Ele teria descido do carro um pouco mais à frente e disparado mais uma vez. Cléber morreu no local. A Polícia Militar foi acionada por volta das 4h da manhã. O crime causou transtornos no trânsito.

O crime

Segundo informações, Cléber, sua namorada, o suspeito e mais uma pessoa estavam em uma festa em uma churrascaria. Por volta das 2h, insatisfeito com o local, a vítima pediu para ir embora. Sua namorada se recusou, disse querer ficar e avisou que estaria com o suspeito do crime. O rapaz não gostou e o casal discutiu no estabelecimento.

Incomodado com a briga, o suspeito do homicídio foi tirar satisfações com Cléber. Houve uma nova discussão e os dois chegaram a trocar socos. Seguranças da churrascaria intervieram e expulsaram ambos do local.

A briga continuou do lado de fora. Imagens gravadas pelo suspeito mostram os dois brigando e trocando ameaças. Cléber estava com o carro da namorada, um Mitsubishi ASX, e foi até a casa dela, no bairro Nova Gameleira, buscar o seu veículo, um Ford Fiesta.

O autor e a vítima seguiram discutindo, desta vez via WhatsApp. Ao saber que o suspeito estava na Via do Minério, a vitima o perseguiu.