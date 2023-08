Suspeitos de furtar Hilux em aeroporto de Confins são presos no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) prendeu quatro suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada em furtos de veículos modelo Toyota Hilux em aeroportos do Brasil. Um deles foi detido em Confins, na Grande BH, pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Os outros três foram presos nas cidades de Vila Velha e Serra, no Espírito Santo.

As ações fazem parte da Operação Alto Luxo, que teve início na última sexta-feira (11/8) e foi divulgada pela PCES nesta terça-feira (15/8).

De acordo com as investigações, o primeiro furto ocorreu em 27 de abril deste ano. Na ocasião, a polícia capixaba percebeu que furtos semelhantes ocorriam em aeroportos de outros estados. Com isso, começou uma parceria com as polícias civis de São Paulo, Minas Gerais e do Paraná.

Divisão de tarefas e comboio

O delegado Luiz Gustavo Ximenes, titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos, explicou que a quadrilha tinha uma divisão de tarefas: “o comando da organização, a parte financeira, quem recrutava o responsável por furtar o veículo etc.”

Ximenes disse ainda que a organização usava acessórios que facilitavam o crime. “Eles usavam um acessório chamado ‘rastre’, que serve para destravar a Hilux e a chave presencial. Com isso, eles trocavam o módulo do carro.”

Ainda segundo o delegado, os furtos ocorriam com auxílio de um comboio. “O veículo era deixado no estacionamento do aeroporto pela pessoa com viagem programada e que só fazia o registro do roubo no momento em que chegava da viagem, criando um tempo grande entre o roubo e o registro para que a polícia pudesse realizar a ação. O responsável pelo furto paga o estacionamento como se fosse deixar o estacionamento com o veículo, que é retirado por meio de um comboio, utilizado também para levar as outras Hilux furtadas.”