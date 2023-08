Suspeitos de matar motorista de aplicativo em Esmeraldas são presos

Dois homens, que não tiveram as idades divulgadas, foram presos na tarde deste domingo (20/8), no bairro São Gabriel, na região Nordeste de Belo Horizonte. Eles são suspeitos de participar da morte de um motorista de aplicativo na noite da última quinta-feira.

De acordo com a Polícia Militar, eles foram presos depois de um intenso rastreamento. Com eles, os policiais encontraram um soco inglês, que provavelmente foi usado na morte do motorista.

Relembre o caso

Segundo o boletim de ocorrência, corpo da vítima estava às margens da BR-040, no bairro Vale das Esmeraldas. A perícia foi acionada e constatou um hematoma na cabeça do homem, com sangramento nas narinas.



O homem morto estava sem documentos que pudessem ajudar na identificação. Somente após a noiva da vítima denunciar um desaparecimento é que o motorista de aplicativo foi identificado.

Segundo ela, o noivo aceitou uma corrida com destino à cidade de Esmeraldas e, por volta das 21h30, ela perdeu o contato com o companheiro. O carro da vítima foi localizado com a ajuda de rastreador em Belo Horizonte.