Teleférico de R$ 60 milhões será construído em Lagoa Santa

Um teleférico irá mudar a paisagem do Morro do Cruzeiro e tem como objetivo trazer novas oportunidades de turismo em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O empreendimento de R$ 60 milhões contará também com um grande complexo com restaurantes e outras possibilidades de entretenimento.

A iniciativa reúne empresários de Belo Horizonte e de São Paulo, que irão investir a quantia necessária para construção de um teleférico com 122 cadeiras. De acordo com o empresário Gabriel Gurgel, um dos investidores, a iniciativa tem como objetivo fomentar o turismo local. “A gente acredita que Lagoa Santa tem um potencial de turismo enorme. O complexo fica a 13 minutos do aeroporto de Belo Horizonte, o que facilita a logística para que turistas visitem. Além de tudo fica no Morro do Cruzeiro, que tem uma vista maravilhosa”, afirma.

Segundo o empresário, além do “teleférico Gurgel”, o complexo contará com uma praça de alimentação, boliche, boate, circuito de trenós e passarela de vidro. “A gente ainda tem uma parceria com a Arquidiocese, que tem como objetivo abrir 100 boxes para venda de artesanato da comunidade mesmo”, complementa.

As obras foram iniciadas neste mês de julho. De acordo com Gurgel, o terreno para construção já foi fechado e agora aguardam a autorização da Prefeitura de Lagoa Santa e o alvará. A previsão de duração da obra é de 1 ano e 6 meses e o prazo máximo estimado para entrega de todo o complexo é de 2 anos.

“Após a entrega de todo complexo, vamos criar 250 empregos diretos e mais de 500 indiretos. Não mediremos esforços para colocar o nome de Lagoa Santa ainda em mais evidência dentro do cenário turístico e gastronômico nacional e, por que não, mundial”, conta o investidor.