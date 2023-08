Tempo nublado com chuva durante todo o dia em BH

A previsão para Belo Horizonte, durante todo o dia, é de céu nublado com chuva nesta segunda-feira (28/8). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a máxima estimada é de 23°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 60% à tarde.

Na Regional Oeste, a temperatura mínima foi de 13,6°C, com sensação térmica de 0,3°C, entre 05 e 06h. Durante a noite de domingo (27/8) foi registrada chuva fraca nas regiões de Venda Nova, Norte, Nordeste, Pampulha, Leste e Centro-Sul. Nas demais regiões sem registros de chuva.

Em Minas, o céu será de muitas nuvens, com chance de chuva a qualquer hora. Há queda de temperatura em todo o estado, os índices de umidade relativa do ar ficam acima dos 35%, um alívio para o tempo seco que vinha atingindo o estado.

A previsão é de céu nublado com chuva isolada no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Metropolitana, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.