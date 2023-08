Tio é preso por estupro e morte da sobrinha de 14 anos no interior de Minas

A Polícia Civil informou nesta segunda-feira (21/8) que um homem de 25 anos foi preso em Nepomuceno, na região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais, pelo estupro e morte da sobrinha, de 14. No momento da prisão, na última sexta-feira (18/8), ele confessou o crime e indicou o local onde havia enterrado o corpo, segundo as autoridades.

Mulher é baleada e morta após supostamente furtar moto em encontro sexual O crime aconteceu na zona rural de Nepomuceno e foi descoberto após a família da vítima denunciar o desaparecimento da adolescente à Polícia Militar em 11 de agosto.

Na última sexta-feira, a PM recebeu a informação de que o homem pretendia atear fogo ao corpo da menina. Os policiais foram até a propriedade onde o suspeito estava trabalhando e, diante das provas já coletadas durante a investigação, ele acabou confessando, explica a Polícia Civil.

A PCMG representou pela prisão preventiva do homem por estupro, feminicídio e ocultação de cadáver. Já o corpo da adolescente foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) em Belo Horizonte.

As investigações iniciadas em Três Pontas serão concluídas e anexadas ao Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD) em trâmite na Delegacia em Nepomuceno, local onde os crimes foram cometidos.