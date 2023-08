Tráfego em trecho da BR-365 é liberado em Gurinhatã após seis meses

O tráfego foi normalizado na rodovia BR-365, em Gurinhatã, após cerca de seis meses, com a reconstrução da pista afetado pelas chuvas no início de 2023. A cidade do Triângulo Mineiro teve problemas de acesso durante quase uma semana até que desvio foi feito.

Segundo a concessionária Ecovias do Cerrado, responsável pelo trecho, na altura do KM 794 da BR-365 o trânsito das novas pistas já foi liberado, porém com a necessidade de circulação de veículos ainda em velocidade reduzida, pois as equipes seguem trabalhando no local para concluir a implantação dos elementos de drenagem e desmonte do desvio de tráfego.

“Todo trecho está sinalizado com placas, sinalização horizontal e defensas metálicas. A concessionária orienta para que os usuários respeitem a sinalização e os limites de velocidade ao circularem pelo trecho. A previsão é que a obra esteja totalmente concluída em setembro”, informou a concessionária.

Desde fevereiro, o tráfego no KM 794 acontecia por meio de um desvio emergencial implementado pela concessionária após o surgimento de uma cratera provocada pelas fortes chuvas que atingiram a região.

A construção de um desvio na lateral da rodovia foi a alternativa mais viável e rápida para que o tráfego pudesse ser retomado com celeridade e segurança.

Essa alternativa foi feita em seis dias e, ainda que liberasse a chegada até Gurinhatã, não tinha a mesma efetividade e fluidez da pista original.