Traficantes de drogas são presos em ação conjunta das polícias PM/PRF/PC em Ituiutaba

Ituiutaba, Minas Gerais. Sob uma operação conjunta deflagrada no transcurso da madrugada desta sexta-feira (11.ago.23), em Ituiutaba, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil, lograram êxito ao realizar uma significativa ação que resultou na apreensão de 231 tabletes contendo pasta base e cloridrato de substâncias entorpecentes, totalizando aproximadamente 231 kg.

Além da droga, quatro veículos foram apreendidos e uma arma de fogo do tipo Glock G17, dotada de capacidade de disparo automático, calibre 9 mm, acompanhada de 17 munições, foi também confiscada.

O desfecho culminou na prisão de cinco indivíduos.

Em 2023, o 54º Batalhão da Polícia Militar, em perfeita colaboração com as demais forças policiais, ostenta números expressivos: as prisões de suspeitos envolvidos no tráfico de substâncias ilícitas foram aumentadas em 100%; as apreensões de entorpecentes ascenderam em 32%; e as diligências que resultaram na apreensão de armas de fogo aumentaram em 6,7%. A atuação conjunta trouxe consigo significativas reduções nos índices criminais, registrando quedas de 37% nos homicídios, 22% nos roubos e 16% nos furtos.