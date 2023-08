Três homens são presos suspeitos de assassinato em praça de Sete Lagoas

Um homem, de 26 anos, foi morto a tiros em uma praça na noite dessa quarta-feira (30/8), no bairro JK, em Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem caído ao solo com diversos disparos na região da cabeça e costas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte.

Câmeras de segurança da região flagraram a ação dos suspeitos, quando dois homens se aproximaram da vítima, atiraram e fugiram em um carro Volkswagen Fox de cor preta.

Com a placa do veículo, foi possível identificar o endereço do proprietário, de 43 anos, suspeito de dirigir o carro durante a fuga. Em conversa com a polícia, o suspeito informou que a vítima ameaçou a família dele de morte.

O homem ainda apontou os dois suspeitos que atiraram na vítima, de 33 e 38 anos. Eles foram presos em casa e um revólver calibre 32 foi apreendido.

A polícia ainda procura por uma mulher, de 27 anos, que também é suspeita de participação no crime. Ela foi filmada estreando no carro usado pelos suspeitos, mas ainda não foi localizada.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Sete Lagoas. Os suspeitos presos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil.