Três são presos em Santa Vitória por suspeita de furto de gado e cultivo de maconha

Três homens foram presos em Santa Vitória, pela Polícia Militar, por suspeita de cultivo de maconha e furto de gado. As prisões ocorreram na última quarta-feira (23.ago.23).

Após recebimento de denúncia referente a cultivo de Cannabis Sativa (maconha) e furto de gado bovino em andamento, as guarnições deslocaram até a Zona Rural de Santa Vitória com a finalidade realizar abordagens para confirmar a veracidade da notícia crime.

Ao chegar no local os autores foram abordados acondicionando a carne do animal abatido no veículo, foi procedida a abordagem e durante as buscas localizada uma espingarda calibre 36 e o material proveniente do cultivo tais como sementes e pés de maconha.

Foram apreendidos:

01 Espingarda calibre 36; semente de maconha; pés de maconha; carne bovina; 01 machado e três aparelhos celulares.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão aos três autores.