Três vítima de acidente com ônibus de torcedores seguem internadas

Três vítimas do acidente com ônibus que levava torcedores do Corinthians na BR-381 seguem internadas no Hospital Regional de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim divulgado pela Prefeitura de Betim, o motorista do ônibus, de 39 anos, segue em estado delicado, mas continua respondendo bem aos cuidados e já teve a sedação interrompida para avaliação de sua resposta fisiológica e de seu nível de consciência pela equipe médica.

Um outro homem, de 56 anos, apresenta quadro estável e está em observação na unidade de clínica cirúrgica. O paciente, também do sexo masculino, de 29 anos, apresenta quadro estável de saúde e segue em observação na unidade de clínica cirúrgica.

Das 19 vítimas que foram encaminhadas para o Hospital Regional, 14 receberam alta, uma, que apresentava quadro leve, optou por deixar a unidade, e uma foi transferida para um hospital da rede particular de saúde.

O acidente

Um ônibus que levava torcedores do Corinthians que vieram de São Paulo para acompanhar a partida entre a equipe paulista e o Cruzeiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, tombou em uma das curvas da BR-381, na altura do km 526, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O acidente ocorreu por volta das 3h da manhã do último domingo (20/8) e sete pessoas morreram e ao menos outros 27 pessoas ficaram feridas. Há uma divergência da quantidade de torcedores que estavam dentro do veículo que tombou. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), havia 43 pessoas, já a Polícia Rodoviária Federal informou 48 passageiros.

Na tarde dessa quarta-feira (24/8), a Polícia Civil informou que o Departamento Estadual de Investigação de Crimes de Trânsito (Deictran) assumiu o inquérito policial que apura o acidente.

“Diversas diligências estão sendo realizadas com o objetivo de esclarecer as circunstâncias e a causa do acidente”.