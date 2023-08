Tudo Em Dia – Edição de 23/08/2023

Pautas

Secretaria de Saúde realizou o “Ação Saúde” ontem no Bairro Novo Horizonte.

Na última segunda-feira a Câmara Municipal de Capinópolis rejeitou a abertura da CPI para investigar a “farra do pix”. A matéria completa está no Tudo Em Dia .com.br

Uma jovem de 20 anos foi presa com um mini celular, um carregador e um preservativo com porções de maconha nas partes íntimas. A mulher tentava entrar no presídio de Ituiutaba no último sábado para encontrar o irmão de 18 anos que está preso. A jovem foi flagrada pelo sistema de segurança.

A mulher foi encaminhada ao pronto socorro ainda no sábado, e presa logo após deixar a unidade, no entanto, já está em liberdade.