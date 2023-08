UAI Chef: Portal UAI lança novo app de gastronomia

Capital dos bares e agora também dos restaurantes. Belo Horizonte ganha hoje (22/8) o UAI Chef, o clube de assinaturas do Portal UAI, que oferece descontos em estabelecimentos onde a boa comida é servida. De acordo com o Cadastro Municipal de Contribuintes (2022), a cidade mineira concentra atualmente 40.620 bares e restaurantes, além de deter o recorde mundial desses espaços por metro quadrado.

Sabendo dessa paixão mineira pela boemia e buscando manter vivas as tradições culinárias regionais, surgiu a proposta do UAI Chef. O aplicativo é um clube de assinatura que permite explorar novas experiências, entregando ao usuário o que há de melhor em termos de gastronomia e entretenimento.

Para participar é simples. Além de ser um app autoexplicativo, ao assinar o clube, é possível ter acesso a descontos especiais nos estabelecimentos parceiros, além de 50% de desconto em cinemas. São mais de 400 estabelecimentos credenciados, como Porcão, Meat & Co, Due Fratelli, Bolão, Boi Lourdes, Verdinho, Los Mex, Kenzo Sushi, entre outros, que oferecem experiências exclusivas diariamente.

Além de degustar maravilhas gastronômicas, o usuário tem a oportunidade de conhecer novos lugares e, mais, aumentar o poder de compra no setor de alimentação. De acordo com Marcelo Ribeiro, idealizador e CEO do Uai Chef, o clube nasceu com o intuito de “ajudar as pessoas”, já que ao longo dos últimos anos se perdeu muito com a inflação, além de fomentar o comércio local por meio do engajamento em ações promocionais. “A ideia surgiu pós-pandemia, período em que as pessoas – depois de tanto tempo em casa –, ficaram ansiosas para sair novamente, mas se depararam com a alta nos preços dos restaurantes e do cinema, entre outros.”

TEM CINEMA

Marcelo explica que os descontos não se aplicam somente aos restaurantes, mas também à maior rede de cinema do Brasil – a Cinemark. Por isso, o slogan “Restaurante antes e Cinema depois ou Cinema antes e Restaurante depois?”, pois o usuário pode aproveitar descontos em ambos.

O CEO do UAI Chef acrescenta que uma das grandes diferenças de outros apps existentes no mercado é oferecer uma rede colaborativa, ou seja, dentro do próprio aplicativo as pessoas podem indicar os restaurantes que eles querem que sejam incluídos, podendo ser a pizzaria preferida, um japonês que adora, um pub que frequenta com os amigos num happy hour, enfim, todos podem indicar. "A partir da indicação, nossa equipe de parcerias faz todo o contato e, se estiver dentro da nossa curadoria, inserimos no aplicativo."

MARCA FORTE

“Acredito que um dos fatores de sucesso para termos tantos restaurantes em tão pouco tempo foi a marca UAI do grupo do Jornal Estado de Minas, referência em Minas Gerais”, comenta. “Nossa expectativa em termos de ampliação é estarmos em todas as capitais e principais cidades do Brasil nos próximos 12 meses, com mais de 5 mil restaurantes parceiros.”

Para estarem na plataforma do UAI Chef, os restaurantes precisam passar por um rigoroso processo de curadoria, além de oferecer descontos entre 30% a 50%. “Na maioria dos restaurantes, oferecemos o mínimo de 30% de desconto, chegando a 50% em alguns casos, como o Porcão, La Matta, entre outros.” No restaurante Porcão, localizado na Avenida Raja Gabáglia, por exemplo, os assinantes do UAI Chef contam com 50% de desconto no rodízio no almoço de terça a sexta-feira.

Além de assinaturas individuais é possível ter o benefício corporativo. Os planos começam a partir de R$ 39,90 por pessoa (por mês). Já os planos corporativos observam o número de colaboradores, com valores diferentes dos praticados no varejo. Informações, acesse: https://www.uaichef.com/.

O UAI Chef já chegou trazendo diversos benefícios para os assinantes. Confira:

• Todos os descontos são acima de 20%, podendo chegar a 50% em alguns estabelecimentos; é possível pedir 2 pratos e pagar apenas 1. Válido nos melhores restaurantes, desde aqueles do dia a dia aos mais requintados e estabelecimentos famosos, como o Porcão, sem limite de uso.

• Com a mesma assinatura, o usuário pode utilizar o app em todas as cidades em que estiver disponível.

• O usuário também conta com opções de entretenimento por meio dos descontos na Rede Cinemark, com descontos diários de até 50%.

• A rede é colaborativa, ou seja, o usuário pode indicar seus restaurantes preferidos pelo aplicativo com o programa Menu Indique.

• O Uai Chef também traz oportunidades para as empresas, que podem contratar a assinatura com valores especiais e levar mais benefícios para os funcionários.

Como utilizar o UAI Chef?

O UAI Chef é muito intuitivo e fácil de ser usado. Confira o passo a passo:

1) Cadastre-se: realize a sua assinatura do UAI Chef.

2) Baixe o app: faça o primeiro acesso no aplicativo, preencha o cadastro e faça o login.

3) Escolha o restaurante: navegue pelas diversas categorias, encontre o restaurante da sua preferência e clique em “Resgatar o voucher”. Confira os horários disponíveis e as regras de utilização.

4) Vá ao restaurante: peça o prato selecionado e, na hora de pagar, apresente o voucher para o garçom ou gerente para que o desconto no produto escolhido seja aplicado imediatamente.

5) Nas categorias disponíveis, além de escolher diretamente o restaurante, você também pode selecionar o tipo da culinária, seja churrascaria, hamburgueria, pizzaria, padaria, sorveteria, cafeteria, saudável, mineira, brasileira, italiana, mexicana, japonesa, chinesa, árabe e até indiana.

