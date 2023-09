Uberlândia: bebê com perna quebrada e ferimento na cabeça está internado com suspeita de maus-tratos

Um bebê de dois meses, do sexo masculino, está atualmente sob internação em um hospital particular de Uberlândia, há quatro dias, devido a uma fratura na perna. As circunstâncias que envolvem o incidente foram oficialmente registradas na terça-feira (8), levantando suspeitas de possíveis maus-tratos, de acordo com informações fornecidas pela Polícia Militar (PM).

Segundo informações da PM, os pais do bebê levaram a criança ao hospital após notarem hematomas em várias partes do corpo do pequeno, incluindo bochecha, joelho e cabeça.

A situação levou a equipe hospitalar a acionar tanto as autoridades policiais quanto o Conselho Tutelar, uma vez que os próprios pais afirmaram serem os únicos responsáveis pelo cuidado integral do bebê, sem qualquer outra pessoa tendo acesso à criança.

O tenente Monsueto relatou que o hospital apresentou um relatório médico que confirmou a presença de lesões na perna e na cabeça do bebê. Ainda que tenha sofrido tais ferimentos, o bebê está previsto para receber alta dentro de três dias.

Após entrevistar os pais, que compartilham a residência com o bebê e outra criança de dois anos, as autoridades observaram que o pai está sob uso de medicamentos controlados para tratar depressão e ansiedade. Embora todas as pistas apontem para o pai como principal suspeito, não há provas definitivas no momento. Os pais não divulgaram informações sobre a autoria das agressões.

Quanto ao estado de saúde do bebê, não parece ser necessária uma intervenção cirúrgica neste momento. A criança está sendo submetida a tratamento medicamentoso e exames para monitorar sua condição.

Devido à suspeita de maus-tratos, o pai recebeu orientação para não comparecer ao hospital. Apenas a mãe, que está amamentando, está autorizada a estar presente, acompanhada por outro familiar e pela equipe hospitalar.

A Polícia Civil informou que está conduzindo uma investigação para esclarecer os detalhes do caso.