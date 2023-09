Uberlândia: homem é morto a facadas pela esposa durante briga

Uberlândia, Minas Gerais. Uma trágica ocorrência de violência doméstica chocou os moradores do bairro Dom Almir, em Uberlândia, na madrugada do último domingo (06.ago.23). Um homem de 32 anos foi vítima de um ataque fatal por parte da sua própria esposa, de 39 anos, após uma discussão.

A mulher, suspeita do homicídio, ainda encontra-se foragida, e a Polícia Militar (PM) segue em busca de sua localização.

De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, os policiais foram acionados para atender a uma denúncia de violência doméstica. Ao chegarem à residência, encontraram o homem sem vida, apresentando perfurações no peito.

Uma testemunha, identificada como cunhado da vítima, relatou que o casal estaria ingerindo bebidas alcoólicas quando a discussão teria iniciado.

Segundo o depoimento da testemunha, durante o desentendimento, o homem saiu ferido da casa e acabou desfalecendo no local. Ainda segundo o relato, a esposa teria empreendido fuga em uma bicicleta logo após esfaquear o marido.

O irmão da mulher, que compartilhava a mesma residência do casal, também relatou aos policiais militares que as brigas entre o casal eram frequentes e, muitas vezes, motivadas por questões de ciúmes.

Até o momento, a arma utilizada no crime não foi encontrada, e a PM prossegue com a investigação para esclarecer os detalhes do trágico incidente.