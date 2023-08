Uberlândia: polícia conclui que mulher que se jogou no capô do carro do marido se queimou ao atear fogo nele

Polícia conclui que mulher que se jogou no capô do carro do marido deu início à briga por ciúmes e se queimou ao atear fogo nele

Uberlândia, Minas Gerais. Após uma investigação aprofundada, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) chegou a uma conclusão surpreendente no caso envolvendo Jaqueline Batista Silva. Inicialmente apontada como vítima de um terrível incidente de agressão, no qual sofreu queimaduras e foi arrastada no capô do carro pelo marido, as evidências agora indicam que Jaqueline foi, na verdade, a instigadora do conflito. Segundo a PCMG a mulher é que tentou atear fogo ao companheiro, e acabou se queimando.

O incidente, que teve lugar em Uberlândia no dia 30 de abril, tomou um rumo inesperado com o desenrolar das investigações. A delegada Lia Valechi, responsável pelo caso, compartilhou que uma análise minuciosa das provas, incluindo reconstituições do crime, exames periciais, depoimentos tanto do casal quanto de testemunhas, levaram à conclusão de que Jaqueline desencadeou o confronto.

O inquérito policial resultou no indiciamento de Jaqueline por tentativa de homicídio. Anteriormente, Jadson Barros dos Santos, de 30 anos, havia sido apontado como o suposto agressor, mas manteve sua versão de que foi, na verdade, Jaqueline quem atentou contra ele.

Os desdobramentos dessa investigação destacam a importância de uma análise minuciosa das evidências antes de se tirar conclusões precipitadas. Nesse caso em particular, a verdade revelada pela reconstituição do crime e pelas provas coletadas chocou muitos que acompanhavam o desenrolar dos acontecimentos.

Em nota, a defesa de Jaqueline afirmou que “recebeu com surpresa a notícia […] apontando seu indiciamento, pelo suposto crime de tentativa de homicídio face a seu ex-companheiro, até mesmo, pelos autos estarem em segredo de Justiça”.

“A defesa, respeita a decisão […], porém, discorda quanto ao que foi apurado em investigação. Por fim, a defesa esclarece que irá requerer, junto ao Poder Judiciário da Comarca de Uberlândia, novas diligencias imprescindíveis para o cabal esclarecimento dos fatos, demonstrando que Jaqueline foi vítima de violência domestica, e não autora”, completa a nota.

Reveja o vídeo