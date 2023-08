Um dia após BH registrar dia mais quente do ano, recorde pode ser superado

Belo Horizonte registrou o dia mais quente do ano nessa quarta-feira (23/8). A estação meteorológica da Pampulha marcou 33°C durante à tarde. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foi o dia mais quente do ano, batendo a marca de 32,7°C, do dia 5 de fevereiro.

Para esta quinta-feira (24/8), o calor continua na capital mineira e o recorde pode ser quebrado novamente. A temperatura máxima pode chegar a 34°C. Em Minas, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, que terão índices de umidade do ar abaixo de 30%. As demais regiões têm céu claro com névoa seca, com índices de umidade abaixo de 20%.

A meteorologista Anete Fernandes, do Inmet, alerta que, na sexta-feira (25/8), algumas cidades das Regiões Norte, Noroeste e Triângulo correm o risco de chegar aos 40°C.