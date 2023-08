Veja estado de saúde de vítimas do acidente de ônibus na BR-381

Dezesseis homens e uma mulher foram levados para o Hospital Público Regional de Betim. Em nota, a Prefeitura da cidade disse que três vítimas receberam alta. 14 pessoas seguem internadas, uma em estado grave.

Ainda segundo a prefeitura, outras sete vítimas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte. Cinco receberam alta e duas estão internadas em estado estável.

Em Contagem, duas vítimas receberam atendimento em um hospital da cidade e foram prontamente liberadas.

Uma vítima em estado grave foi encaminhada para o Hospital João XXIII, em BH. Ele está internado e o estado de saúde não foi atualizado.

Os corpos dos mortos foram recolhidos do local do acidente pelo rabecão e encaminhados para o Instituto Médico-Legal da capital.

Um ô nibus com torcedores do Corinthians tombou por volta das 3h deste domingo na BR-381, altura do Km 525,4, entre Brumadinho e Igarapé, na Grande BH, matando ao menos sete pessoas e deixando 36 feridos, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

O Corpo de Bombeiros e a PRF divergem sobre o número de ocupantes. O primeiro informa 43; o segundo, 48.