Vídeo: família acha jiboia de 1,5m em gaveta e aciona bombeiros em MG

Uma família de Montes Claros, no Norte de Minas, acionou o Corpo de Bombeiros após encontrar uma jiboia de 1,5m na gaveta de um armário dentro de casa na manhã desta quarta-feira (30/8).

Com utilização de equipamentos de proteção individual, os militares realizaram a captura do animal. Segundo a corporação, a jiboia não apresentava ferimentos e foi devolvida à natureza em área de mata, longe do perímetro urbano.

Casal tortura homem por dinheiro e envia vídeo da agressão para a mãe dele Vale dizer que a jiboia, apesar de assustar por suas dimensões, não é venenosa. Para se alimentar, ela mata a presa por meio da constrição, interrompendo o fluxo sanguíneo.

Como identificar uma cobra venenosa?

Conforme o Corpo de Bombeiros, as cobras venenosas possuem algumas características físicas. São elas: cabeça triangular e achatada; dentes longos na parte da frente; olhos com fenda semelhante ao olho de um gato fechado; e cauda que afina rapidamente.

Em relação ao comportamento, ela tenta atacar quando alguém chega perto — ao contrário das serpentes sem veneno, que geralmente fogem quando perseguidas.