Vídeo: idoso é preso suspeito de atropelar, arrastar e matar cadela

Um idoso de 72 anos foi preso suspeito de atropelar e arrastar uma cadela no Bairro Vianópolis, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O fato ocorreu nessa quinta-feira (17/8).

A Guarda Municipal de Betim foi acionada para o local da ocorrência e, segundo o sub-comandante Wesley Souza, que conversou com a reportagem do Estado de Minas, o homem alegou que amarrou o animal para comprar remédio para uma leitoa da sua propriedade.

"A alegação é que ele teria amarrado a cadela em uma árvore antes de sair para ir até a casa de ração para comprar um remédio para uma leitoa", afirmou.

Ainda segundo o sub-comandante, o idoso supôs que a cadela teria 'arrebentado' a corrente por ser de grande porte e, na tentativa de acompanhar o carro, a corrente teria se enroscado no engate do reboque na parte traseira do veículo.

O idoso, então, só teria percebido que havia arrastado a cadela quando chegou perto da casa de ração, a cerca de 2 km de distância. O suspeito foi preso pela Guarda Municipal por maus-tratos e a cadela morreu. A guarnição também se deslocou, juntamente com a Superintendência de Defesa Animal (Sepa), para o terreno do idoso.

No local, os agentes encontraram outros quatro cães, que foram recolhidos e encaminhados ao abrigo da Sepa e o corpo da cadela foi encaminhado à superintendência para a realização de uma necropsia. Ainda segundo o sub-comandante, o idoso não apresentava sinais aparentes de embriaguez.

A Guarda Civil Municipal de Betim encaminhou a denúncia à Polícia Civil, que ratificou o flagrante e o idoso não terá direito à fiança. O idoso foi direcionado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.