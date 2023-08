Vídeo: Idoso se recusa a deixar cão em clínica e agride funcionários

Um idoso de 73 anos agrediu funcionários de um hospital veterinário, em Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, ao se recusar manter o cão internado. O caso, que aconteceu no domingo (27/8), ganhou repercussão nesta terça-feira (29/8), com a divulgação de um vídeo que mostra o momento da agressão.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o idoso deixou o animal por volta das 15h com sangramento nasal. Lá, o cão ficou internado para tratamento. No início da noite, quando retornou para visitá-lo, o tutor tentou retirar o cão. Porém, teria sido informado pelos funcionários de que o animal ainda estava sendo medicado e que, por isso, não poderia receber alta.

Leia também: Suspeito de matar homem no Anel Rodoviário é preso pela Polícia Civil Foi quando, então, o idoso se alterou e jogo uma prancheta de acrílico em uma das funcionárias. Depois, segundo a PMMG, ele deu chutes e socos em um homem, pegou o cão e fugiu do local.

Nas imagens, o idoso aparece, primeiro, agredindo uma funcionária que estava sentada na recepção. Ela sai do balcão e se esconde.

Depois, ele parte para cima de outro funcionário que estava no local, atingindo-o com chutes e socos. Na sequência, outra mulher se aproxima e entrega o cão para ele. O idoso foi embora com o animal e não foi encontrado até o momento.