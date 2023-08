Vídeo: jovem de 22 anos é morto a tiros na Pampulha em briga generalizada

Uma briga generalizada terminou com um jovem de 22 anos morto a tiros na madrugada deste sábado (26/8) na avenida Guarapari, no bairro Santa Amélia, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A vítima, conforme registro da Polícia Militar, estava acompanhada de dois amigos em um evento conhecido popularmente como “Rolezinho da Guarapari”, quando foi surpreendida pelos disparos. O suspeito do homicídio fugiu e não havia sido localizado até o fechamento desta publicação.

O jovem chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou ao local às 2h55, mas morreu pouco depois de dar entrada no Hospital Municipal Odilon Behrens, na região Noroeste da capital. Segundo a PM, a vítima apresentava "aparentemente" duas lesões provocadas pelos tiros: uma no joelho e outra na região no tórax.

Cerca de 200 pessoas participavam do evento, segundo estimativa da polícia. Uma das testemunhas, que acompanhava a vítima, disse que uma briga generalizada começou de repente entre diversos indivíduos que eles não conheciam. Em dado momento, um homem, aparentando ter cerca de 24 anos, sacou uma pistola e efetuou três disparos para o alto. Depois, segundo conta, o suspeito realizou “outros três ou dois disparos em direção à vítima” e saiu correndo.

O outro rapaz, que também estava com a vítima, confirmou a versão do amigo. Ambos alegam não saber o que poderia ter motivado o assassinato. As duas testemunhas não têm registros de passagem pela polícia. A PM narra ainda na ocorrência que o jovem assassinado “não possuía antecedentes criminais relevantes”.

Quatro estojos com munições de calibre 9mm foram apreendidos pela Polícia Militar. No local, há sistema de monitoramento de câmeras, o que pode ajudar a desvendar o crime, narra a PM na ocorrência.