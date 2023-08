Vídeo: menino de 8 anos morre atropelado em supermercado no interior de MG

Um menino de 8 anos de idade morreu na noite dessa quarta-feira (30/8) depois de ser atropelado por um carro em estacionamento de supermercado em Lavras, na Região mineira do Campo das Vertentes.

Na gravação da câmera de segurança, vê-se a criança passando em frente ao carro e sendo atropelado. Uma mulher desce desesperada para socorrer o menino.

Os Bombeiros de Lavras foram acionados por volta de 19h para os primeiros socorros. De acordo com os militares, ao chegarem ao local a criança estava em estado grave, com diversos sangramentos pelos corpo com perda de consciência.

Devido ao estado de urgência, os militares aplicaram os primeiros socorros ainda no local e conduziram rapidamente até a UPA de Lavras, onde o menino morreu.