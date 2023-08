Vídeo: motoboys atacam casa onde entregador de aplicativo foi agredido

Dezenas de motoboys se reuniram na frente de uma casa localizada no Bairro Caiçaras, Região Noroeste de Belo Horizonte, como resposta à agressão sofrida por um entregador de aplicativo nessa terça-feira (15/8). No local, o entregador e os donos da residência tiveram um desentendimento envolvendo um pedido.

Ao som de buzinas e do escapamento das motos, os motoboys chutaram o portão e jogaram bombas dentro da casa na tentativa de arrombar e entrar na residência. A manifestação aconteceu por volta das 9h50 desta quarta-feira (16/8). Um vídeo gravado no local mostra os manifestantes batendo com as motos no portão, que ficou bastante danificado.

De acordo com informações de uma equipe de reportagem da "TV Alterosa", presente no momento da manifestação, os motoqueiros teriam tentado ir até a residência na noite do ocorrido, mas acabaram impedidos por um bloqueio da Polícia Militar.

Em entrevista, um dos moradores da residência afirmou: “Foi um susto, né?. Ainda bem que vocês viram e gravaram, porque assim a gente é refém disso, né?”. O homem, que não se identificou, afirmou também que esse tipo de situação tem acontecido desde ontem, mas que todos os moradores estão bem.

Ainda de acordo com a emissora, a região permaneceu sem policiamento enquanto as motos aceleravam e buzinavam pela rua. Uma viatura da Polícia Militar foi até o local cerca de 20 minutos depois do início das manifestações. Os policiais orientaram alguns motoboys que estavam no local e, de acordo com eles, uma escolta permanecerá na porta da residência até que os ânimos se acalmem.

Entenda o caso

O entregador foi agredido nesta terça-feira (15/8), no Bairro Caiçaras, na Região Noroeste de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, houve um desentendimento entre o entregador e os clientes, o que acabou gerando agressão mútua.

O entregador alega que foi agredido e acusado de querer roubar a comida dos clientes após pedir o código de confirmação da entrega. Já os moradores dizem que o pedido demorou para ser entregue e que, quando o entregador chegou, eles desconfiaram que ele teria aberto o pacote e comido a feijoada.

Em entrevista ao Estado de Minas, o tenente Louzer, policial que atendeu a ocorrência, disse que o desentendimento começou com um atrito verbal e evoluiu para uma agressão física. Ele explica que os quatro envolvidos – três clientes e o entregador – são vítimas e autores do crime. "Foram agressões mútuas."

No dia da ocorrência, vários entregadores de aplicativo foram ao local para se manifestar em favor do colega. De acordo com o tenente, eles se manifestaram de maneira pacífica pedindo respeito mútuo entre cliente e entregador.

Segundo o policial, todos os envolvidos foram socorridos e levados ao Hospital Odilon Behrens, já que tiveram lesões leves. Assim que receberam alta, foram conduzidos à 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil Noroeste (Deplan 4) para prestar depoimento.