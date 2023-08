Vídeo: suspeito de matar homem a facadas diz que ‘agia para matar o diabo’

Um homem foi morto a facadas na madrugada desta segunda-feira (28/8) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O assassino comemorou o crime abrindo os braços e mostrando a faca para uma câmera de segurança. Ele foi preso horas depois e disse que “agia para matar o diabo". O autor já tinha histórico de assassinatos.

O corpo da vítima foi encontrado no início da manhã por uma moradora que saía de casa, no Bairro Jardim Patrícia. Quando uma das câmeras da vizinhança foi verificada, descobriu-se o homicídio.

No vídeo, é possível ver o momento em que a vítima sai de uma casa sem roupas, cambaleante e já ferida. Um pouco à frente, o homem cai e é seguido pelo assassino. Ele tenta resistir, mas o criminoso volta a golpeá-lo. A imagem mostra quase 20 facadas, sendo que a maioria acontece quando a vítima já está sem reação.

Enquanto ataca o ferido, o assassino abre os braços em comemoração. Após o fim do esfaqueamento, ele vai até a câmera e ergue a faca. Minutos depois, cobre o corpo com um tecido e o arrasta pela rua, deixando-o na porta de outra casa.

Com a descoberta do crime, a Polícia Militar (PMMG) encontrou o suspeito, já no Bairro Chácaras Tubalina, e fez a prisão. Ele teria confessado o crime e dito que a motivação foi um pedido divino para que matasse o diabo.

Existe a possibilidade da vítima ter sido chamada para um programa sexual, o que justificaria o fato de estar sem roupas quando foi atacado ainda dentro de uma casa. Esse imóvel estava em reforma e o assassino foi contratado como parte da equipe do serviço, dormindo no local para fazer a segurança.

O preso é do Estado do Mato Grosso, onde respondeu por dois homicídios, e estava em Uberlândia há dois meses.