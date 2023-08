Vídeo: Veja resgate aéreo de torcedor do Corinthians

Uma das vítimas do acidente com o ônibus de torcedores do Corinthians precisou ser resgatada de helicóptero. Em um vídeo gravado pelos óculos de visão noturna dos policiais militares, é possível ver o momento que a aeronave chega e coloca o torcedor na maca.

O acidente aconteceu na Rodovia Fernão Dias, na BR-381, altura do Km 525,4, entre Igarapé e Brumadinho, na Grande BH, na madrugada deste domingo (20/8). Quarenta e três pessoas estavam a bordo, sendo que sete morreram e 36 ficaram feridas. Um dos sobreviventes foi levado para o Hospital João XXIII de helicóptero. Não há informação sobre o estado de saúde deste torcedor.

Outras 17 vítimas foram encaminhadas diretamente para o Hospital Regional de Betim. Até as 19h50 deste domingo, sete tinham recebido alta e uma, que apresentava quadro leve, optou por deixar a unidade . Um dos pacientes está em estado grave e os demais apresentam quadro estável. Todos os internados seguem recebendo os devidos cuidados médicos.

Segundo a Prefeitura de Betim, outras sete vítimas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte. Seis já tiveram alta. Uma foi transferida no início desta tarde para o Hospital Regional para a realização de exames complementares. O quadro de saúde desta também é estável. Não há mais nenhum paciente vítima do referido acidente internado na unidade.

Em Contagem, duas vítimas receberam atendimento em um hospital da cidade e foram prontamente liberadas.