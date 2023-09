PCMG cumpre mandatos de prisão em Campo Grande

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil, cumpriu hoje (sexta-feira, 29), em Campo Grande (MS) mandado de busca e apreensão no presídio de trânsito daquela capital para apreender telefones celulares, materiais de fraude e outras provas que possam incriminar dois detentos daquele estabelecimento que aplicaram um golpe num empresário em Uberlândia em março, usando aparelhos celulares dentro das celas.

O mandado de busca, expedido pelo Poder Judiciário, foi cumprido por policiais do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao crime Organizado) de Mato Grosso do Sul, a pedido da 3ª Delegacia de Polícia de Uberlândia. Durante a busca, os investigadores apreenderam diversos materiais e deverão enviá-los para Uberlândia nos próximos dias para que eles sejam periciados, colhidas as provas e serem parte do inquérito policial que apura o golpe aplicado à vítima.

Segundo o delegado Alysson Macedo, o golpe praticado contra o uberlandense, um comerciante de 42 anos, consistiu na venda de uma carga de cimento, que nunca existiu. Na negociação, a vítima efetuou o pagamento da mercadoria via pix, não a recebeu em Uberlândia, e só depois descobriu ter sido vítima de um golpe. Durante as investigações, os policiais civis uberlandense apuraram que o crime era praticado por presidiários de dentro do presídio de trânsito da Capital.

O valor do golpe não foi revelado, mas, de acordo com o delegado, os detentos estão sendo investigados se cometeram outros crimes em Uberlândia. “Até o momento há apenas o registro desse crime e o inquérito está em andamento”, declarou a autoridade policial. Os envolvidos, ambos já identificados, poderão responder por crimes de estelionato e por associação criminosa. No final desta manhã, os agentes do Dracco conversaram com o delegado a respeito do caso. A Vara Criminal responsável pelo processo também foi comunicada da busca.