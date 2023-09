A Expopec 2023 teve início com diversão e segurança

A 45ª Feira Agropecuária de Ituiutaba, Expopec, teve início na última quinta-feria (14.set.23) com diversão e segurança.

Foi implementado no Parque de Exposições, o videomonitoramento com câmaras em locais estratégicos para identificar situações suspeitas e prevenir o crime.

Como resultado, não foram registrados furtos, roubos, homicídios nem outros crimes violentos durante o evento, tanto no interior do Parque quanto na cidade, que também está com o policiamento reforçado.

No primeiro dia, foram intensificadas as operações de batida policial, blitz de trânsito e presença policial que garantiram um ambiente seguro para toda população.

Para os demais dias de Expopec, siga nossas dicas de segurança:

Evite levar objetos de valor, como celular, se for levar redobre sua atenção sobre ele e tente não utilizá-lo no meio multidão.

Seu veículo estará mais protegido ao estacionar em locais iluminados e movimentados, verifique se os vidros estão fechados e portas travadas. Não deixe objetos a vista.