A primavera está chegando ao CEMEI em Capinópolis

A primavera está chegando no CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil “Waldir Barbosa de Miranda”, e você é nosso convidado para apreciar as mais lindas flores do nosso jardim!

Evento especial para pais e população em geral com apresentações artísticas dos alunos e praça de alimentação, nesta terça e quarta, 5 e 6 de setembro, com início às 19h, no CEMEI, localizado na Rua Cento e Quatro, entre avenidas Noventa e Cinco e Noventa e Sete.

