Acidente deixa anel rodoviário com 8 quilômetros de lentidão nesta sexta

O anel rodoviário de Belo Horizonte está com 8 quilômetros de trânsito lento na tarde desta sexta-feira (1/9). A causa do congestionamento é um acidente envolvendo uma moto e um caminhão na altura do Km 542, no bairro Olhos D'Água.

A Via 040, concessionária que administra a rodovia no trecho entre Brasília, Goiás e Minas Gerais, notificou às 15h56 que havia interdição parcial no sentido Brasília da via, perto da empresa Diefra.

Não foram divulgadas as situações dos motoristas após o acidente.

Os trechos entre os quilômetros 533 e 493 também estão com trânsito lento, de 2 Km no sentido Brasília e 3 KM no sentido Rio de Janeiro.