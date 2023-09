Alunos da rede municipal de Capinópolis participaram da ‘9ª Jornada do Patrimônio Cultural’

Alunos da rede municipal de ensino participaram da “9ª Jornada Mineira do Patrimônio Cultural de Minas Gerais ” no município de Capinópolis. Os estudantes tiveram a oportunidade de experienciar inúmeros conhecimentos com a palestra do historiador Cláudio Scarparo Silva na última quinta-feira (14.set.23), no Salão de Eventos João Felippe.

A 9ª Jornada é um evento que ocorre em todo o estado com a participação dos municípios. Neste ano, em Capinópolis, o tema escolhido foi “Caminhos da Ecologia”, onde foi feita uma reflexão sobre a importância de se preservar o ambiente onde atuamos.

Foram exibidos slides de alguns lugares com beleza natural e paisagística da cidade como a Serra do Bauzinho, Serrinha, Fazenda Ideal, Viradouro, Rio Paranaíba e outros que podem ser aproveitados para o turismo e o lazer.

A secretária de Educação e Cultura, Iracilda Duarte, participou do encontro que reuniu estudantes das escolas Tancredo Neves, Higino Guerra e Aurelisa Alcântara de Souza.

O evento foi concluído com uma exposição de materiais arqueológicos e fossilíferos encontrados na região.

Segundo o historiador palestrante, o evento tem relevância na conscientização dos estudantes. “[Devemos salientar] a importância de conscientizar eles [alunos] na prática da preservação dos bens naturais, das matas, das florestas, do meio ambiente. Porque é nesse ambiente que vive as pessoas, que existe o patrimônio cultural, o meio ambiente que dá a vida, que traz a água, o alimento. Então, para juntar a importância do patrimônio cultural, com a importância da preservação ambiental, a gente colocou esse título Caminhos da Ecologia”, disse Cláudio Scarparo.

Alunos da Escola Higino Guerra