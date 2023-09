Após participação em torneio em Araguari, três atletas de Capinópolis são aprovados em avaliação técnica do Fluminense

Após participação em torneio em Araguari, atletas são aprovados em avaliação técnica do Fluminense

Araguari, Minas Gerais. As três equipes de Capinópolis deram um show de bola na “Copa Libertadores do Cerrado” em Araguari, na última quinta-feira (07.set.23). As equipes Capinópolis sub-11, sub-13 e sub-15 jogaram contra os donos da casa, e tiveram ótimos resultados.

Confira os resultados:

Capinópolis sub-15 02 x 00 Olef de Araguari

Olef de Araguari Capinópolis sub-13 04 x 02 Olef de Araguari

Olef de Araguari Capinópolis sub-11 02 x 02 Olef de Araguari

Três atletas de Capinópolis, que disputaram a “Copa Libertadores do Cerrado”, foram aprovados na avaliação técnica do observador do Fluminense, do Rio de Janeiro.

Os atletas sub-11 Joaquim Francisco e Mateus Pereira; e Sávio Carlos, sub-15, foram aprovados na avaliação técnica.

Os tletas Joaquim Francisco e Mateus Pereira, aprovados na avaliação, juntos com o professor Neiva

Professor Neiva e Sávio Carlos

Uma comissão de pais acompanhou de perto as partidas. Emoção e muita torcida motivaram os atletas que estavam em campo.

A comissão técnica do Departamento de Esportes do Município de Capinópolis acompanhou e deu suporte a todos os atletas.

Comissão de pais que acompanham e torceram pelos atletas

“Os fizeram boas partidas, e chamaram a atenção do professor Neiva, avaliador técnico do Fluminense pela qualidade e disciplina. Os atletas jogaram ‘para cima’ das outras equipes e mostraram um bom futebol. Agradecemos a comissão de pais pela confiança no nosso trabalho”, finalizou Ronei Araújo.

O evento foi possibilitado por meio de parceria entre Comissão de Esportes, Prefeitura de Capinópolis, Pé Quente Calçados e Pizzaria do Chef Timbok.

O prefeito Cleidimar Zanotto parabenizou os atletas pela participação na “Copa Libertadores do Cerrado”. “Nossa cidade conta com muitos talentos, e estamos investindo no projeto ‘Revelações do Futuro’ para incentivar o esporte e descobrir novos talentos. Parabenizo os atletas pela participação exitosa no torneio em Araguari, e temos de reconhecer também o trabalho empenhado do Departamento de Esportes, que sempre busca alternativas para apoiar nossos jovens atletas”, finalizou o prefeito.

Comissão técnica e departamento Municipal de esporte Com prof. Valdir Silva e Prof. Leiva do Fluminense

Os atletas aprovados na seleção devem participar de novos testes.