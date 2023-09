Atletas de Capinópolis farão avaliação com observador técnico do Fluminense

Cerca de 45 atletas do projeto “Revelações do Futuro” irão fazer a avaliação com o observador técnico do Fluminense, do Rio de Janeiro

Capinópolis, Minas Gerais. Jovens atletas que integram o projeto “Revelações do Futuro” em Capinópolis farão uma avaliação técnica com o observador técnico do Fluminense, do Rio de Janeiro. Jovens nascidos entre 2009 e 2015 poderão participar da seletiva.

As partidas serão realizadas na próxima quinta-feira (07.set.23) em Araguari, e a abertura oficial do evento, “Copa Libertadores do Cerrado”, será às 08h na Arena Corinthians.

Cerca de 45 atletas das categorias sub-11, sub-13 e sub-15 farão o teste no evento ‘caça talentos’.

Na noite da última terça-feira (05.set.23), a comissão técnica do Departamento de Esportes do Município de Capinópolis realizou uma reunião com pais e responsáveis pelos atletas.

Na reunião, foram discutidos detalhes sobre horário de saída e retorno, além de documentação, autorização e alimentação.

O transporte dos alunos será feito pela Prefeitura Municipal, e os custos com alimentação foram subsidiados por meio de parcerias com as empresas “Pé Quente Calçados” e “Pizzaria Chefe Timboca”.